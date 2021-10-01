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Ляшко назвал случаи, в которых могут выдавать бумажные больничные
Бумажные больничные листы могут выдавать в четырех случаях
Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает Укринформ.
Случаи, когда могут выдавать бумажные больничные:
- продление и закрытие листков нетрудоспособности, которые были оформлены до 1 октября;
- истек срок, в течение которого лечащий врач может внести изменения с медицинским заключением;
- если возникнет техническая проблема и в течение 7 дней нельзя будет передать данные с электронной системы здравоохранения в Пенсионный фонд;
- если застрахованному лицу в течение двух месяцев со дня рождения ребенка на основании свидетельства о рождении выдается справка по форме 147 в.
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