Ляшко назвал области, которым грозит "красная" зона карантина

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ .

"Ближайшее к красному уровня сегодня западные области Украины, так, как это было и в 2020, и в 2021 годах ... В частности, Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская, Тернопольская области", - подчеркнул он.

Министр отметил, чтобы установить "красный" уровень эпидемической опасности, область имеет несколько дней подряд превышать один или два показателя, определены в постановлении Кабинета министров Украины.

"Красный" уровень и "оранжевый" устанавливаются комиссией ТЭБ и ЧС для определенного региона, не устанавливаются одновременно ", - отметил он.

Ляшко добавил, что "желтый" уровень устанавливается на территории всей страны одновременно.

"После этого в зеленый уровень мы можем выйти только тогда, когда 7 дней подряд у нас будут индикаторы, соответствующие" зеленом "уровню", - сказал он.

Напомним, 20 сентября в Украине зафиксировано 5159 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 463, медработников - 129).

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