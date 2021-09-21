Ляшко назвал области, которым грозит "красная" зона карантина
Четыре региона Украины близки к "красному" уровню эпидемической опасности. Это Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская и Тернопольская области
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ .
"Ближайшее к красному уровня сегодня западные области Украины, так, как это было и в 2020, и в 2021 годах ... В частности, Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская, Тернопольская области", - подчеркнул он.
Министр отметил, чтобы установить "красный" уровень эпидемической опасности, область имеет несколько дней подряд превышать один или два показателя, определены в постановлении Кабинета министров Украины.
"Красный" уровень и "оранжевый" устанавливаются комиссией ТЭБ и ЧС для определенного региона, не устанавливаются одновременно ", - отметил он.
Ляшко добавил, что "желтый" уровень устанавливается на территории всей страны одновременно.
"После этого в зеленый уровень мы можем выйти только тогда, когда 7 дней подряд у нас будут индикаторы, соответствующие" зеленом "уровню", - сказал он.
- Напомним, 20 сентября в Украине зафиксировано 5159 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 463, медработников - 129).
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