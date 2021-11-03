Ляшко назвал "насмешкой над медиками" акцию протеста "антивакцинаторов" в Киеве

Об этом он заявил на брифинге 3 ноября.



"Собрание людей, которые мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться - это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за COVID-19. Поверьте, в реанимациях этот антивакцинаторский дух очень быстро исчезает, а поддельные сертификаты не работают. Очень хочу, чтобы вы поняли это именно сейчас", - сказал Ляшко.

Напомним, сегодня, 3 ноября, под Верховной Радой прошел митинг "антивакцинаторов". Протестующие потребовали отменить карантин и отказаться от принудительных прививок.

За минувшие сутки, 2 ноября, зафиксировано 23 393 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. За весь период вакцинальной кампании сделано более 18 миллионов прививок.

Ляшко призвал не верить фейкам, не слушать советов в соцсетях и использовать только проверенную информацию на страницах Министерства здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения и Центра общественного здоровья.