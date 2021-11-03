Ляшко назвал "насмешкой над медиками" акцию протеста "антивакцинаторов" в Киеве
По мнению министра здравоохранения, акция протеста "антивакцинаторов" в Киеве - это насмешка над украинскими медиками и семьями, потерявшими своих близких из-за COVID-19
Об этом он заявил на брифинге 3 ноября.
"Собрание людей, которые мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться - это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за COVID-19. Поверьте, в реанимациях этот антивакцинаторский дух очень быстро исчезает, а поддельные сертификаты не работают. Очень хочу, чтобы вы поняли это именно сейчас", - сказал Ляшко.
Ляшко призвал не верить фейкам, не слушать советов в соцсетях и использовать только проверенную информацию на страницах Министерства здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения и Центра общественного здоровья.
- Напомним, сегодня, 3 ноября, под Верховной Радой прошел митинг "антивакцинаторов". Протестующие потребовали отменить карантин и отказаться от принудительных прививок.
- За минувшие сутки, 2 ноября, зафиксировано 23 393 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. За весь период вакцинальной кампании сделано более 18 миллионов прививок.
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