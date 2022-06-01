Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам Ляшко, нет ни одного гуманитарного коридора, чтобы украинская сторона отвезла на оккупированные территории лекарства.

"Никакого гуманитарного коридора с нашей стороны, чтобы мы могли завезти лекарственные препараты в учреждения здравоохранения, не было. Мы имеем коммуникацию с главными врачами, и сегодня известно, что есть проблема даже с физрастворами. Только лекарственные препараты, которые мы завезли с большим запасом, например, для лечения онкобольных и диализных больных пока еще есть", - сказал Виктор Ляшко.

Министр здравоохранения отметил, что очень усложнился вопрос проезда на временно оккупированную территорию.

"Например, на территорию Херсонской области. Волонтеров, которые помогают министерству завозить медицинские препараты, обстреливают, даже были летальные случаи. Поэтому рисковать людьми мы не можем, да и волонтеры тоже не соглашаются", - пояснил министр.

Он также отметил работу всех врачей, продолжающих работать в оккупации.

"Большая благодарность всем врачам, которые продолжают делать свою работу, несмотря на происходящее за окном. Врачи продолжают спасать", - акцентирует министр здравоохранения Виктор Ляшко.

14 мая министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на восстановление разрушенных российской армией больниц нужно 32 млрд. грн.