Ляшко: коронавирус становится "пандемией невакцинированных"

Об этом он сообщил в Facebook .

"Уверяю, сегодня прививаться может каждый. Не откладывайте прививки на потом, вакцинация - действенный способ предотвратить тяжелое течение и смерть от COVID-19. А мировые тренды показывают, что COVID-19 становится " пандемией невакцинированных ", - отметил Ляшко.

По словам министра, первую дозу получили 5 600 000 украинцев, полностью иммунизированы - 4 400 000 человек.

Ляшко отметил, что Украина вышла на 3 500 000 прививок против коронавируса в месяц.

Сейчас в Украину доставили более 20 млн доз вакцин разных производителей, из них почти 12 600 000 доз закуплены за счет госбюджета, более 4 300 000 поставлены в рамках инициативы равного доступа к антиковидным вакцинам COVAX, а более 3 300 000 получены как гуманитарная помощь от стран ЕС.

Среди вакцинированных - медики, педагоги, военные, соцработники, пожилые люди и другие украинцы, которые уже защищены от COVID-19.

"Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 74% медицинских работников, двумя дозами привились 57%", - сообщил министр.

Он добавил, что первой дозой вакцинировано более 40% работников сферы образования, две дозы получили 30%. Это не только преподаватели - это все, кто причастен к обучению и работает в образовательных учреждениях.



Напомним, 7 сентября в Украине зафиксировали 2772 новых случая коронавируса , из них детей - 254, медработников - 46.

В Украине за все время кампании вакцинации сделали более 10 млн прививок против коронавируса.

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