Ляшко: Коронавирус может не исчезнуть никогда
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что коронавирус может не исчезнуть никогда, однако с ним можно научиться жить
Об этом он заявил во время выступления в Раде, передает Еспресо.TV.
Глава Минздрава отметил, что штамм коронавируса "Дельта" является непредсказуемым и опасным.
"Всех интересует ответ на вопрос: когда это все закончится. Неприятная новость состоит в том, что "ковид" может не исчезнуть никогда. Хорошая - мы можем вернуться к нормальной жизни с циркуляцией этого вируса среди нас", - подчеркнул Ляшко.
Он считает, что COVID-19 станет эндемической болезнью.
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