Ляшко: Коронавирус может не исчезнуть никогда

Об этом он заявил во время выступления в Раде, передает Еспресо.TV.

Глава Минздрава отметил, что штамм коронавируса "Дельта" является непредсказуемым и опасным.

"Всех интересует ответ на вопрос: когда это все закончится. Неприятная новость состоит в том, что "ковид" может не исчезнуть никогда. Хорошая - мы можем вернуться к нормальной жизни с циркуляцией этого вируса среди нас", - подчеркнул Ляшко.

Он считает, что COVID-19 станет эндемической болезнью.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb