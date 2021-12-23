Ляшко: из "красной" зоны в ближайшее время могут выйти две области
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в ближайшее время из "красной" зоны могут выйти Волынская и Запорожская области
Об этом Ляшко сказал в комментарии РБК-Украина.
"В Украине уже пять недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев COVID-19. Министерство ежедневно анализирует признаки эпидемической опасности в регионах и по его результатам наблюдаем стабилизацию ситуации в Волынской и Запорожской областях. Сейчас показатели позволяют вывести из "красного" уровня эпидемической опасности эти два региона", - сказал глава Минздрава.
Среди показателей, позволяющих вывести две области из "красной" зоны, - снижение коэффициента выявления случаев инфицирования. В Волынской области с 20 по 22 декабря этот показатель снизился с 22,3% до 18,1%. В Запорожской за этот же период - с 23,4% до 18,9%.
Также в этих регионах растет количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, снижается уровень госпитализации, динамика уровня госпитализации и загруженность коек с кислородом. В Волынской области за последние 7 дней количество случаев уменьшилось на 32%, а в Запорожской области на 19%", - отметил Ляшко.
Министр добавил, что для рассмотрения этого вопроса Минздрав уже отправил представление в Кабинет министров о созыве государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
- Напомним, в Украине обнаружили 12 вариантов штамма "Дельта" , один из них - новый.
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