Ляшко: Два завода по поставке кислорода в украинские COVID-больницы приостановили работу
В Украине два завода по производству медицинского кислорода для больниц с COVID-больными приостановили работу
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.
Он отметил, что в украинских больницах в 5-6 раз возросло потребление кислорода на одного пациента, госпитализированного с "Дельтой", а общее количество необходимого кислорода в сутки составляет 977 000 литров в минуту.
"Сейчас два завода, занимающихся производством медицинского кислорода, остановились на плановые регламенте работы на 10-15 дней. Еще у одного производителя на западной Украине возникли технические неисправности", - сообщил Ляшко.
Он отметил, что все пациенты обеспечены кислородной терапией в больницах.
"К проведению плановых работ мы готовились совместно с производителями, мы нашли им замену на этот период", - добавил Ляшко.
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