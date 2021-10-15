Ляшко: дополнительное или двойное вакцинации от COVID-19 в Украине, скорее всего,

Об этом сообщает Радио Свобода .



"Больше всего, что будет. Но неизвестно, бустерные, или повторно двойное вакцинации. Этот вопрос для рассмотрения. Но мы пока не в том уровне охвата прививками взрослого населения, чтобы говорить уже о введении бустерной или повторной вакцинации", - цитирует издание слова Ляшко.



По словам министра, сегодня правительство четко следует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по первоочередному обеспечению доступа к, по крайней мере, одной дозы или полного курса прививки можно большем количестве взрослого населения.



Ляшко также призвал всех вакцинироваться от COVID-19.



Отметим, бустерная вакцина - это дополнительная доза вакцины, которая имеет усилить действие предыдущих. Эффективность прививки теряется со временем и человеческий организм потребует дополнительной защиты. Бустерные дозы используют против ряда инфекционных болезней.

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