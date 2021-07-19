Ляшко: "Дельта" вытеснит другие штаммы коронавируса в Украине через месяц-два
Штамм коронавируса "Дельта" вытеснит другие штаммы в Украине через месяц-два
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, сообщает Liga.
"В Украине есть штамм дельта - как и многие другие штаммов. В коронавируса уже есть более 12 000 мутаций. Еще месяц-два - и штамм дельта вытеснит другие штаммы", - сказал он.
По словам Ляшко, сейчас приоритетная подготовка - вакцинировать от COVID-19 больше населения.
Министр отметил, что в странах, где бушует штамм дельта, довольно низкий показатель госпитализации людей, которые были дважды вакцинированы.
"Лучшая вакцина - это та, которая введена в организм и уже работает. Я вам серьезно говорю, не надо искать (конкретную вакцину, - ред.) и смотреть на эти маркетинговые ловушки. Просто обратитесь к семейному врачу, запишитесь на вакцину, придите и сделайте прививки. И поверьте, у вас будет защита ", - добавил Ляшко.
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