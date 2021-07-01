Ляшко будет договариваться в Брюсселе о признании вакцин, используемых в Украине
МОЗ, МИД и вице-премьер-министр по евроинтеграции работают над тем, чтобы украинцев, привитых CoviShield и CoronaVac, пускали в ЕС
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил об этом на встрече с журналистами, сообщает РБК-Украина.
По его словам, отказ пропускать туристов, которые привиты вакциной, признанной ВОЗ, - это нарушение международного права. На следующей неделе министр проведет переговоры в Брюсселе по поводу признания вакцин, используемых в Украине.
"Международное право гласит: если установлена норма, что при пересечении границы человек должен быть вакцинирован от какой-то инфекционной болезни, обязательно должна быть вакцина, признаная ВОЗ. То есть, международное право гарантирует: если ВОЗ признала вакцину, то любой регулятор внутри страны не может не пускать человека, если он покажет полный курс прививок", - отметил Ляшко.
Он напомнил, что CoviShield как продукт AstraZeneca и CoronaVac признаны ВОЗ. Вопрос в том, что европейский регулятор EMA до сих пор их не признает у себя, уточнил Ляшко.
"Насколько я знаю, EMA сейчас рассматривает их документы и анонсирует, что в ближайшее время вынесет по ним решения. Но дату не говорят. Это не означает, что вопрос не двигается с места", - пояснил глава Минздрава.
Ляшко добавил, что сейчас Украина также договаривается о признании сертификатов вакцинации со всеми странами Евросоюза.
"Каждая страна ЕС может самостоятельно договориться о взаимном признании национальных COVID сертификатов и необязательно с конкретным перечнем вакцин. Сейчас наш МИД работает над этим со всеми странами. Думаю, что в течение месяца ЕС откроет доступ для путешественников, которые вакцинированы этими препаратами", - сказал министр.
- Напомним, Австрия и Нидерланды с 1 июля разрешили въезд вакцинированным украинцам с туристической целью.
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