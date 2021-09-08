Ляшко: Большинство ограничений в "желтых" и "красных" зонах карантина не будут применяться к COVID-вакцинированным

Об этом он заявил во время заседания Кабмина 8 сентября.



Ляшко отметил, что Украина имеет превышение общенационального индикатора положительных тестов среди всех протестированных на коронавирус. Также видна тенденция к увеличению количества госпитализаций пациентов с коронавирусом. При этом ситуация пока не является критической.

"Следуя практике европейских стран, а также США, мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированного населения против коронавируса к привычному. Поэтому на этой неделе мы начали со всеми министерствами основательно работать над изменениями в карантинных нормах, чтобы соблюсти баланс между защитой населения от коронавируса для его благосостояния. В частности, большинство ограничений, предусмотренных в "желтом" и "красном" уровне ограничений эпидбезопасности не действуют в случае, если будут вакцинированы коллективы или посетители этих заведений различных сфер экономики ", - подчеркнул министр.

Он отметил, что при этом для "желтого" уровня достаточно одной дозы вакцины, а уж для "красного" уровня нужен будет полный курс прививок.

"В качестве примера: работа учебных заведений при " желтом " уровне эпидбезопасности не будет ограничиваться при условии наличия у 80% педагогов документов, удостоверяющих вакцинацию от коронавируса хотя бы одной дозой", - сказал Ляшко.

Миинстр добавил: только когда это постановление вступит в силу, а это как минимум семь дней с момента его рассмотрения на заседании правительства, Минздрав предлагает созвать заседание Национальной комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям, где рассмотреть вопрос установления "желтого" уровня на территории всей страны.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил , что Украину могут перевести в "желтую" зону карантина с 13 сентября.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на днях пройдет заседание комиссии ТЭБ и ЧС по установлению в Украине "желтой" зоны.

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