Львовянин установил рекорд Украины по одновременной настройке терминалов Starlink
Львовянин Левко Кравчук настроил интернет одновременно на 14 терминалах Starlink, которые были одномоментно в работе
Об этом сообщила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
Львовянин Левко Кравчук установил рекорд по одновременной настройке терминалов Starlink. Он настроил интернет одновременно на 14 терминалах Starlink, которые были одномоментно у специалиста в работе.
Национальный Реестр Рекордов признал этот факт рекордом Украины в номинации "Наибольшее количество одновременных настроек спутникового интернета Starlink".
"Хотя сам Левко не против, чтобы это профессиональное достижение избили его коллеги. Ведь все это приближает нашу победу, а она – одна на всех", – говорится в сообщении Ветровой.
По ее словам, уже не менее 100 комплектов Starlink, настроенных Левком Кравчуком, отправились на фронт.
Также он придумал для маскировки терминалов Starlink наносить на тарелки портреты Тараса Шевченко, Леси Украинки, Степана Бандеры.
"Зимой обычные камуфляжные цвета для маскировки не годятся. А портреты наших вождей на белом фоне будто защищают не только связь на фронте, но и всех нас в этой войне", - говорится в сообщении.
- Напомним, Украина в канун Нового года получила очередную партию Starlink, часть из них разместят в Пунктах несокрушимости, а остальные – на объектах критической инфраструктуры.
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