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OPINION

Львовское метро

Галина Пагутяк
28 января, 2023 суббота
20:01
Мнение

Все, что мы делаем для возвращения справедливости для прошлого, делаем для будущего

В 2006 году я с группой писателей побывала в США. В программе были встречи с правозащитниками, журналистами, политологами. Зашла речь о чеченских беженцах, я тогда работала в организации, которая помогала беженцам из разных стран.

И тут вдруг один старший мужчина, занимавшийся очевидно международной политикой, спрашивает меня: "А чего вы не отпустите Чечню?". Именно тогда в Чечне делалось что-то такое, как у нас сейчас, и я не из прессы знала о жестокости московских оккупантов.

Пришлось объяснять, что Украина не сражается в Чечне, и мы уже давно вышли из состава СССР. Не уверена, поверили ли мне. Но я была шокирована такой некомпетентностью от вроде бы специалиста. Что же говорить о рядовых американцах или даже европейцах. Нас в очередной раз сделали виновными во всех смертных грехах.

Сейчас Украина понемногу становится субъектом международной политики, но путать украинцев с московитами будут еще не раз благодаря тем, кто никак не решится перейти на украинский язык, и, не выйдя из "русского мира", способен легко поверить, что мирных жителей обстреливают ВСУ, а не московские оккупанты, и что Украина первой напала. Как верят в России.

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Украина понемногу становится субъектом международной политики, но путать украинцев с московитами будут еще не раз благодаря тем, кто никак не решится перейти на украинский язык, и, не выйдя из "русского мира", способен легко поверить, что мирных жителей обстреливают ВСУ, а не московские оккупанты, и что Украина первой напала. Как верят в России

Как верят, что во Львове есть метро и станция имени Степана Бандеры, и что у каждого галичанина на огороде зарыт пулемет. За дворцом Потоцких есть несуразный дом, где сейчас Музей современного искусства. Там когда-то была контора, которая должна была строить львовское метро в советское время, но передумала. Я себе представляю, что где-то под этим сооружением прорыт кусок тоннеля, по которому сейчас бегают крысы величиной с кота. Много чего-то ненужного, заканчивающегося тупиком. Но это просто невинная выдумка, ставшая городской легендой. Стоит приехать во Львов и все увидеть своими глазами.

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А чтобы наконец стать субъектом международной политики, нашему государству придется работать очень и очень много, донося правду до мирового сообщества о своей истории, развеивая мифы, что украинцы – самые большие антисемиты в мире и виноваты в Голокосте, что ОУН-УПА – это фашистская организация, что украинцы массово уничтожали поляков, что не было Голодомора. И что мы не обязаны раскаяться в тех грехах, которые совершила и совершает Россия, потому что не имеем отношения к ней. Наши герои – это наши герои, и попытка писать общие учебники по истории, спрашивать разрешения, как нам трактовать собственное прошлое, – это спецоперация кремлевских спецслужб и их прихвостней, подготовленных во всем мире.

К нам приезжают политики, журналисты, деятели культуры из других стран, вонзают пальцы в раны Бучи и Днепра, Краматорска и Херсона, и как бы нам ни болело, это единственный способ донести до мира нашу правду, иначе все документы о преступлениях завтра объявят фальсификатами

К нам приезжают политики, журналисты, деятели культуры из других стран, вонзают пальцы в раны Бучи и Днепра, Краматорска и Херсона, и как бы нам ни болело, это единственный способ донести до мира нашу правду, иначе все документы о преступлениях завтра объявят фальсификатами. У Кремля на это хватит денег. И фраза "А вы докажите" будет раздаваться из лживых ртов на всех международных встречах, пока они будут существовать, эти рты, и мифотворцы будут разрывать раны на нашем теле грязными пальцами, чтобы занести инфекцию, от которой будут болеть последующие поколения. Как болели мы, потребляя навязанные нам мифы о казачестве, Мазепе, Колиивщине, Бандере, Великой отечественной, и вернувшиеся со Второй мировой никогда о ней не рассказывали даже родным, позволяя врать фейковым ветеранам. И после окончания войны, нашей победы будет поток фальсификаций и визг: "Вы фсе врете". Тысячи людей сейчас порвали связи с родными, которые живут в России и стали не только жертвами дезинформации, но и потеряли свои украинские корни.

Украина стала полем битвы двух мировых войн и не получила ни признания своих миллионных потерь, ни компенсации, потому что ее страдания присвоила себе Россия и до сих пор получает за это сочувствие и деньги от немцев.

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Мы должны понимать: все, что мы делаем для возвращения справедливости для прошлого, делаем для будущего. Пепел Клааса должен стучать день и ночь в сердца всех людей планеты даже много лет спустя после нашей победы, после международных трибуналов, которые должны осудить раз и навсегда не только нынешний рашизм, но и коммунистический режим.

Это все однозначно. Неоднозначность во время войны – преступление. Как раз перед полномасштабным вторжением 24 февраля журнал "Локальная история" выпустил номер о Степане Бандере, который в момент разошелся и был агрессивно встречен так называемыми "белыми пальтами" или "хомами неверными", которые все тридцать лет предпочитали борца с украинским буржуазным националом Ярослава Галана. Не смотрели на шрамы, спрятанные под одеждой свидетелей и потомков борцов против сталинского террора. Свидетели ненадежны и пристрастны, говорили они...

А что тогда не предвзято – документы НКВД? Советская печать? А может, эксгумация массовых захоронений в июне 1941 года, информацию о которой не пускали дальше местной печати? Была бы украинская власть более неуступчивой в вопросах истории национально-освободительной борьбы, и не назначала всевозможных табачников министрами образования, не прислушивалась к "экспертам", призвавшим "молчите, а то Путин нападет", может, и не было бы оккупации Донбасса и Крыма из-за нерешительности и развала украинской армии.

Мы это знаем, пусть не все, но многие из нас, но знает ли мир, в который Украина интегрируется благодаря большой крови и разрушениям?

Специально для Еспресо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница. лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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