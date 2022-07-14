Руководитель ОО поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"На сегодняшний день "Львовский оборонный кластер" фактически уже изготовил 80 тыс бронежилетов, 60 тыс из которых уже передано в Сил обороны Украины. 20 тыс бронежилетов находится на стадии комплектования и передачи. А остатки материалов позволяют изготовить еще 20 тыс", - отметил Плехов.

Глава правления добавил, что первая цель "Львовского оборонного кластера" по изготовлению бронежилетов почти выполнена.

"Первая цель "Львовского оборонного кластера" по изготовлению 100 тысяч бронежилетов фактически доходит до выполнения. Особенность ЛОК в том, что это профессиональное волонтерство, благодаря чему мы производим бронежилеты, внутренняя себестоимость которых около 5 тыс.", - отметил Максим Плехов.

24 июня стало известно, что Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков за три дня собрали средства на 4 "байрактара" . Через несколько дней производитель беспилотников заявил , что отдаст бесплатно 3 "байрактара".

27 июня стало известно, что фонд "Вернись живым" приобрел для военных 100 новых пикапов , общей стоимостью 2,6 млн евро.

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