Львовский BookForum подвел итоги в цифрах: 20 тысяч гостей и 300 часов дискуссий

В рамках форума прошли 25 панельных дискуссий, 50 событий от издателей. Было задействовано 8 основных локаций, а на ярмарке представлено 47 издательств.

В этом году BookForum впервые проходил в Пороховой башне, а книжная ярмарка развернулась вокруг – в общественном пространстве. События фестиваля также проходили в Артцентре "Дзига", в Музее этнографии и художественного промысла Института народознания НАН Украины, в American House, во Львовской областной библиотеке для детей и во Львовской областной библиотеке для юношества им. Романа Иваничука, на локации РадиоГараж, в Книжном магазине Есть и Нижнем зале Театра кукол.

Эспрессо выступил генеральным медиапартнером события.

Каждый день участники BookForum имели к выбору десятки событий: панельные дискуссии, встречи с писателями, презентации, мастер-классы.

Как сообщают организаторы, больше всего гостей собрала встречу с участием Славенко Дракулич, Вахтанга Кебуладзе, Энн Эпплбом, Татьяны Огарковой и Максима Яковлева ("Война как крах цивилизации: будет ли счастье после войны?").

При поддержке Эспрессо состоялась панельная дискуссия "Как нас изменил площадь. Разговор о 10 годах борьбы" с участием Екатерины Калитко, Евгении Кузнецовой, Виталия Портникова и Антина Борковского.

Просмотреть все дискуссии можно по ссылке .

Следующий Lviv BookForum – уже через год.