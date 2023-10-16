Львовский BookForum подвел итоги в цифрах: 20 тысяч гостей и 300 часов дискуссий
С 4 по 8 октября фестиваль объединил во Львове вживую 20 000 гостей и 62 348 зрителей онлайн. Более 300 часов дискуссий, знакомств, нетворкинга и книжного шопинга
В рамках форума прошли 25 панельных дискуссий, 50 событий от издателей. Было задействовано 8 основных локаций, а на ярмарке представлено 47 издательств.
В этом году BookForum впервые проходил в Пороховой башне, а книжная ярмарка развернулась вокруг – в общественном пространстве. События фестиваля также проходили в Артцентре "Дзига", в Музее этнографии и художественного промысла Института народознания НАН Украины, в American House, во Львовской областной библиотеке для детей и во Львовской областной библиотеке для юношества им. Романа Иваничука, на локации РадиоГараж, в Книжном магазине Есть и Нижнем зале Театра кукол.
Эспрессо выступил генеральным медиапартнером события.
Каждый день участники BookForum имели к выбору десятки событий: панельные дискуссии, встречи с писателями, презентации, мастер-классы.
Как сообщают организаторы, больше всего гостей собрала встречу с участием Славенко Дракулич, Вахтанга Кебуладзе, Энн Эпплбом, Татьяны Огарковой и Максима Яковлева ("Война как крах цивилизации: будет ли счастье после войны?").
При поддержке Эспрессо состоялась панельная дискуссия "Как нас изменил площадь. Разговор о 10 годах борьбы" с участием Екатерины Калитко, Евгении Кузнецовой, Виталия Портникова и Антина Борковского.
Просмотреть все дискуссии можно по ссылке .
Следующий Lviv BookForum – уже через год.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.35 Покупка 37.35Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.47Продажа 40.58
- Актуальное
- Важное