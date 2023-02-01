Львовский апелляционный суд запретил Атрошенко занимать должность городского головы Чернигова в течение года

Об этом сообщила из зала суда корреспондентка Еспресо Ульяна Грищук.

Решение 1 февраля принял Львовский апелляционный суд при рассмотрении апелляции на решение Яворивского районного суда.

Суд оставил в силе штраф в 6800 гривен и подтвердил отстранение Атрошенко от должности на год. Это решение обжалованию не подлежит.

19 июня 2022 года сотрудники Государственной пограничной службы Украины не разрешили черниговскому городскому голове Владиславу Атрошенко выезд из Украины в Польшу из-за автомобильного пункта пропуска "Краковец".

2 июля Атрошенко сообщил , что ему запретили рабочий въезд в Швейцарию , на конференцию по восстановлению Украины и Черниговщины в частности.

3 июля тогдашний заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко намекнул , что мэры, которые жалуются из-за запрета на выезд из Украины, могут лишиться своих должностей.

7 декабря мэра Чернигова Владислава Атрошенко отстранили от должности на год за указание своему водителю вывезти за границу автомобиль жены. Атрошенко опубликовал обращение, в котором назвал такое решение принятым под давлением из Офиса президента и пообещал подать апелляцию.