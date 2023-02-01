Львовский апелляционный суд запретил Атрошенко занимать должность городского головы Чернигова в течение года
Городскому голове Чернигова Владиславу Атрошенко запретили занимать соответствующую должность сроком на один год
Об этом сообщила из зала суда корреспондентка Еспресо Ульяна Грищук.
Решение 1 февраля принял Львовский апелляционный суд при рассмотрении апелляции на решение Яворивского районного суда.
Суд оставил в силе штраф в 6800 гривен и подтвердил отстранение Атрошенко от должности на год. Это решение обжалованию не подлежит.
- 19 июня 2022 года сотрудники Государственной пограничной службы Украины не разрешили черниговскому городскому голове Владиславу Атрошенко выезд из Украины в Польшу из-за автомобильного пункта пропуска "Краковец".
- 2 июля Атрошенко сообщил , что ему запретили рабочий въезд в Швейцарию , на конференцию по восстановлению Украины и Черниговщины в частности.
- 3 июля тогдашний заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко намекнул , что мэры, которые жалуются из-за запрета на выезд из Украины, могут лишиться своих должностей.
- 7 декабря мэра Чернигова Владислава Атрошенко отстранили от должности на год за указание своему водителю вывезти за границу автомобиль жены. Атрошенко опубликовал обращение, в котором назвал такое решение принятым под давлением из Офиса президента и пообещал подать апелляцию.
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