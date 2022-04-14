Львовские дизайнеры продают изображение Медведчука на NFT-аукционе для нужд Украины

Об этом m81studio сообщили на странице в Instagram.



"Мы не удержались и решили сделать NFT с главным мемом настоящего. Выставили Медведчука в стиле Уоргола на аукцион", – отметили дизайнеры.



NFT-изображение повторяет уже знаменитое фото Медведчука в наручниках во время задержания. Оно породило сотни мемов.



Приобрести NFT-изображения можно на платформе OpenSea до 27 апреля. Начальная цена – 0.1 ETH (около 311 долларов США).



Собранные на аукционе деньги команда обещает передать волонтерам.



"Продаем кремлевского агента Медведчука для нужд Украины. Он не был ни верным адвокатом Стуса (украинского поэта, критика литературы, журналиста и активного участника украинского диссидентского движения), ни верным украинцем. Мы привыкли, что Медведчук коррумпирован, но наконец-то его продают, чтобы он приносил пользу Украине, а не для собственного обогащения", – описали NFT-изображения дизайнеры на платформе OpenSea.

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