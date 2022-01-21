Львовская, Ривненская и Черновицкая области могут вернуться в "красную" зону карантина, - Ляшко

Об этом сообщает РБК-Украина.



По словам главы Минздрава, динамика госпитализаций во Львовской области растет три дня подряд. Однако срочно переводить этот регион в "красную" зону не будут, ведь другие пока пока не превышают норму.



В то же время, ближе всех к "красному" уровню находится Ривненская область.



"Сегодня в Ривненской области впервые подключился второй показатель. Если два дня второй показатель - динамика уровня госпитализации - будет превышен, то она может зайти в "красный" уровень опасности", - сказал Ляшко.



Также, по словам министра, согласно показателям кандидатом на "красную" зону является Черновицкая область.

Напомним, с 24 января Ивано-Франковская область перейдет в "красную" карантинную зону.

В Киеве стремительно растет количество случаев COVID-19, КГГА призывает работодателей перевести работников на "дистанционку" . В связи с увеличением количества случаев COVID-19 Киев усилит контроль за наличием COVID-документов и масок у пассажиров общественного транспорта.

В связи с ростом количества случаев COVID-19 с 21 января школы в Черновицкой области переходят на дистанционное обучение, также на дистанционку с 24 января отправят школьников Сумской городской территориальной громады и школы Ужгорода.