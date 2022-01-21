Львовская, Ривненская и Черновицкая области могут вернуться в "красную" зону карантина, - Ляшко
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что из-за ухудшения показателей заболеваемости коронавирусом Львовскую, Ривненскую и Черновицкую области могут перевести в "красную" зону карантина
Об этом сообщает РБК-Украина.
По словам главы Минздрава, динамика госпитализаций во Львовской области растет три дня подряд. Однако срочно переводить этот регион в "красную" зону не будут, ведь другие пока пока не превышают норму.
В то же время, ближе всех к "красному" уровню находится Ривненская область.
"Сегодня в Ривненской области впервые подключился второй показатель. Если два дня второй показатель - динамика уровня госпитализации - будет превышен, то она может зайти в "красный" уровень опасности", - сказал Ляшко.
Также, по словам министра, согласно показателям кандидатом на "красную" зону является Черновицкая область.
- Напомним, с 24 января Ивано-Франковская область перейдет в "красную" карантинную зону.
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