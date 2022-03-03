Львовская епархия УПЦ МП выступила за полную независимость церкви от Москвы

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОВА, - информирует Еспресо.TV.



Обращение священнослужителей Львовской епархии является первым в Украине коллективным обращением духовенства целой епархии по поводу желания выйти из структуры РПЦ, которая, по словам отцов, "молчаливо согласовывает войну".



"Сегодня маски сброшены. Очевидно всем, что за словами о братской любви и создании единого духовного пространства "русского мира" скрывалось человеконенавистническое стремление захватить и угнетить свободный и боголюбивый украинский народ. Мы имеем Каина – в лице президента России В. Путина", - говорится в обращении к правящему Архиерею митрополиту Филарету с просьбой о провозглашении полной автокефалии от РПЦ на Архиерейском соборе.



"Пребование в молитвенном и евхаристическом единстве с Московским Патриархатом, даже после принятия решения не поминать о Божественной литургии Патриарха Кирилла, выставляет верных УПЦ перед их друзьями, родственниками и собратьями враждебными коллаборационистами и предателями. Хотя на самом деле. Мы - все патриоты. Мы любим свою Родину и доказываем это на поле боя и в тылу. Православные священники Галичины всегда со своим народом!", - отмечает духовенство.

Напомним, киевские священники УПЦ МП хотят выйти из московского патриархата.

Священников РПЦ не должно быть в ВСУ, - Епифаний по закону о военных капелланах.