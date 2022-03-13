Львовщина нуждается в гуманитарных конвоях, – депутат горсовета Андриан Гутник
Гутник подчеркнул, что Львов сегодня является самым большим в мире центром временного пребывания вынужденно перемещенных лиц
"Мы обращаемся ко всем мировым гуманитарным миссиям за помощью. В частности, нам нужна помощь в организации мобильных центров для временного пребывания вынужденно перемещенных лиц, также гуманитарные коновои", – сказал он в эфире Espreso.TV
Читайте также: Это сказки, что закрытие неба над Украиной спровоцирует Третью мировую войну. Она уже идет, – Валерий Чалый
Гутник также подчеркнул: "Беженцы со всей страны находятся сейчас в городе, им есть где жить, в тепле и сытые. Однако с каждым днем ситуация ухудшается. Поэтому Львовщина нуждается в гуманитарных конвоях. За сутки мы отгружаем по Украине 1600 тонн гуманитарных грузов в разные уголки".
Читайте также: Необходимо подчеркивать миру, что это не просто война, а военные преступления против человечества и ядерный террор, - Чалый
-
Напомним, 13 марта под утро вражеская армия РФ совершила воздушную атаку по Яворовскому полигону возле Львова
-
35 человек погибли в результате обстрела Центра миротворчества и безопасности на Яворовщине
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное