Львовщина нуждается в гуманитарных конвоях, – депутат горсовета Андриан Гутник

"Мы обращаемся ко всем мировым гуманитарным миссиям за помощью. В частности, нам нужна помощь в организации мобильных центров для временного пребывания вынужденно перемещенных лиц, также гуманитарные коновои", – сказал он в эфире Espreso.TV



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Гутник также подчеркнул: "Беженцы со всей страны находятся сейчас в городе, им есть где жить, в тепле и сытые. Однако с каждым днем ситуация ухудшается. Поэтому Львовщина нуждается в гуманитарных конвоях. За сутки мы отгружаем по Украине 1600 тонн гуманитарных грузов в разные уголки".

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Напомним, 13 марта под утро вражеская армия РФ совершила воздушную атаку по Яворовскому полигону возле Львова

35 человек погибли в результате обстрела Центра миротворчества и безопасности на Яворовщине