Львовщина и Луганщина останутся в "красной" зоне карантина

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис .



Несмотря на стабилизацию COVID-показателей, Львовская ОГА выступает против исключения области из "красной" зоны.



Чиновник подчеркнул необходимость соблюдать требования по карантину и вакцинации, поскольку рождественские праздники станут фактором риска.



"Во вторник будет заседание комиссии ТЭБ и ЧС. И учитывая то, что у нас определяется положительная тенденция, показатели у нас позволяют выйти из "красной" зоны, мы по просьбе администрации, решили пока удерживать на территории "красный" уровень эпиднебезопасности до более стабильной ситуации", - сказал Чемерис.

Луганская область также отказывается переходить из "красной" зоны.Об этом говорится в протоколе заседания Государственной комиссии по ТЕБ и ЧС.

В документе указано, что руководство области попросило отсрочить выход из "красной" зоны. Просьбу удовлетворили, а облгосадминистрацию обязали принять меры по обеспечению соблюдения ограничительных мер, предусмотренных для этой зоны карантина.

Напомним, 22 ноября стало известно , что ситуация с коронавирусом полностью стабилизировалась в Луганской и Львовской областях.

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