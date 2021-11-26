"Львов" вырвал победу над "Мариуполем" и оставил азовцев на последнем месте в УПЛ
В первом матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу "Львов" минимально победил "Мариуполь"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Львова" со счетом 1:0. Единственный мяч в ворота "Мариуполя" на 61-й минуте забил полузащитник Алексей Довгий.
Лидерами турнирной таблицы УПЛ являются "Динамо" и "Шахтер". У команд по 38 очков, но киевляне выше благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных голов.
За третье место ведется борьба между "Ворсклой" и "Зарей", у которых по 31 баллу и СК "Днепр-1" (29 очков).
На последней позиции разместился "Мариуполь". В активе азовцев всего 7 очков. Предпоследний – "Минай", 10 набранных баллов. Закарпатский клуб делит это место с "Ингульцом", у которого один матч в запасе.
ПФК "Львов" с 16 баллами поднялся на десятую позицию.
Чемпионат Украины по футболу
16-й тур
26 ноября
"Мариуполь" – "Львов" 0:1
Гол : Долгий, 61
- Напомним, 19 ноября киевское "Динамо" разгромно победило одесский "Черноморец" в первом матче 15-го тура УПЛ.
- 20 ноября "Заря неожиданно уступила на выезде "Львову".
- "Шахтер" в субботу на последних минутах матча вырвал победу над "Рухом" .
- 21 ноября "Ворскла" на своем поле победила "Мариуполь" и вышла на третье место в турнирной таблице.
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