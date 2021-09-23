"Львов" выбил "Горняк-Спорт" из Кубка Украины
В 1/16 финала Кубка Украины по футболу ПФК "Львов" победил харьковский "Горняк-Спорт"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей из "Львова". Голами отметились Назарий Нич и Алексей Довгий.
1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября.
Кубок Украины
1/16 финала
23 сентября
"Горняк-Спорт" - "Львов" 0:2
Голы: Нич, 27 Довгий, 45 6
- 21 сентября в первом матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу львовский "Рух" разгромил "Николаев".
- В другом матче харьковский "Металлист" победил черниговскую "Десну".
- 22 сентября в 1/16 финала Кубка Украины "Александрия" обыграла в гостях "Таврию" из второй лиги.
- После этого "Днепр-1" победил "ВПК-Агро".
- 23 сентября в матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу харьковский "Металлист 1925" победил "Эпицентр Дунаевцы".
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