"Львов" выбил "Горняк-Спорт" из Кубка Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей из "Львова". Голами отметились Назарий Нич и Алексей Довгий.

1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября.



Кубок Украины



1/16 финала

23 сентября

"Горняк-Спорт" - "Львов" 0:2



Голы: Нич, 27 Довгий, 45 6

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