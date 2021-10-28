"Львов" в серии пенальти победил "Альянс" в Кубке Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Команда из пгт Липовая Долина, Сумской области, принимала представителя Премьер-лиги в Сумах.

На 13-й минуте "Львов" вывел вперед Андрей Бусько. "Альянс" отыгрался через 6 минут усилиями Артура Карнозы.

Команды не смогли определить победителя в основное время, поэтому пришлось играть овертайм, а позже и серию пенальти, где сильнее оказались львовяне - 2:3.

Кубок Украины

1/8 финала

28 октября

"Альянс" – "Львов" 1:1 (Серия пенальти – 2:3)

Голы : Карноза, 19 - Бусько, 13

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