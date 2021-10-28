"Львов" в серии пенальти победил "Альянс" в Кубке Украины
В 1/8 финала Кубка Украины по футболу "Львов" победил "Альянс" из первой лиги
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Команда из пгт Липовая Долина, Сумской области, принимала представителя Премьер-лиги в Сумах.
На 13-й минуте "Львов" вывел вперед Андрей Бусько. "Альянс" отыгрался через 6 минут усилиями Артура Карнозы.Команды не смогли определить победителя в основное время, поэтому пришлось играть овертайм, а позже и серию пенальти, где сильнее оказались львовяне - 2:3.
Кубок Украины
1/8 финала
28 октября
"Альянс" – "Львов" 1:1 (Серия пенальти – 2:3)
Голы : Карноза, 19 - Бусько, 13
- Напомним, 26 октября в 1/8 финала Кубка Украины "Александрия" разгромила "Металлист 1925" .
- 27 октября полтавская "Ворскла" победила ривненский "Верес".
- В другом матче "Динамо" выиграло у "Мариуполя".
- После этого донецкий "Шахтер" разгромил "Черноморец" в Одессе.
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