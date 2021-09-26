"Львов" победил "Минай" в УПЛ, результаты других матчей 9-го тура
В 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Минай" проиграл в Ужгороде "Львову"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Львов" повел в счете на 21-й минуте, когда забил Владимир Якимец. В конце первого тайма Антон Байдал восстановил равновесие.
На 56-й минуте гостей снова вывел вперед бразилец Шина.
"Львов" победил "Минай" 2:1, набрал 6 очков и вышел на 13-е место. Закарпатцы также имеют 6 пунктов и идут 14-ми.
Чемпионат Украины
9-й тур
26 сентября
"Минай" - "Львов" 1:2
Голы: Байдал, 43 - Якимец, 21 Шина, 56
25 сентября
"Рух" - "Динамо" 0:2
Голы: Цыганков, 28 (пен.), Гармаш, 38
"Шахтер" - "Верес" 4:1
Голы: Мирошник (авт.), Тете, 55, Марлос, 78 (пен.), Траоре, 86 - Пасич, 30
"Александрия" - "Мариуполь" 2:1
Голы: Третьяков, 35 (пен.), Кожушко, 85 - Спировски, 25
24 сентября
"Колос" - "Ворскла" 0:1
Гол: О. Тиль, 36
- Напомним, 25 сентября "Динамо" обыграло во Львове "Рух" и вернуло себе единоличное лидерство в чемпионате Украины.
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