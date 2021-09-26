"Львов" победил "Минай" в УПЛ, результаты других матчей 9-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Львов" повел в счете на 21-й минуте, когда забил Владимир Якимец. В конце первого тайма Антон Байдал восстановил равновесие.

На 56-й минуте гостей снова вывел вперед бразилец Шина.

"Львов" победил "Минай" 2:1, набрал 6 очков и вышел на 13-е место. Закарпатцы также имеют 6 пунктов и идут 14-ми.

Чемпионат Украины

9-й тур

26 сентября

"Минай" - "Львов" 1:2

Голы: Байдал, 43 - Якимец, 21 Шина, 56

25 сентября

"Рух" - "Динамо" 0:2

Голы: Цыганков, 28 (пен.), Гармаш, 38

"Шахтер" - "Верес" 4:1

Голы: Мирошник (авт.), Тете, 55, Марлос, 78 (пен.), Траоре, 86 - Пасич, 30

"Александрия" - "Мариуполь" 2:1

Голы: Третьяков, 35 (пен.), Кожушко, 85 - Спировски, 25

24 сентября

"Колос" - "Ворскла" 0:1

Гол: О. Тиль, 36