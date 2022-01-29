Львов и Киев с окружающими областями. Где быстрее всего прогрессирует пандемия
В течение пятницы, 28 января 2022 года, больше всего случаев заражения COVID-19 во Львове и Львовской области, а также в Киеве и на Киевщине. В обоих регионах - более 3 тыс. зараженных только за последние сутки
Таковы открытые данные Минздрава, передает Еспресо.TV.
Киев (2418) и Киевщина (1227) - 3645,
Львов и Львовщина - 3791.
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Более 2 тыс. случаев:
Одесса и Одесчина - 2598,
Ивано-Франковск и Франковщина - 2572,
Житомир и Житомирщина - 2214,
Хмельницкий и Хмельницкая область - 2186.
В остальных украинских регионах выявлено менее 2 тыс. заражений.
- Напомним, в феврале медиками ожидается до 60 тыс. новых зараженных COVID-19 в течение суток.
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