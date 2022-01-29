Львов и Киев с окружающими областями. Где быстрее всего прогрессирует пандемия

Таковы открытые данные Минздрава, передает Еспресо.TV.



Киев (2418) и Киевщина (1227) - 3645,



Львов и Львовщина - 3791.



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Более 2 тыс. случаев:



Одесса и Одесчина - 2598,



Ивано-Франковск и Франковщина - 2572,



Житомир и Житомирщина - 2214,



Хмельницкий и Хмельницкая область - 2186.



В остальных украинских регионах выявлено менее 2 тыс. заражений.

Напомним, в феврале медиками ожидается до 60 тыс. новых зараженных COVID-19 в течение суток.



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