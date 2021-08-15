"Львов" и "Александрия" из-за нереализованного пенальти сыграли вничью в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Львов" имел шансы выйти вперед еще в самом начале встречи, но Альваро Тавареш не сумел реализовать пенальти. Львовяне все-таки вышли вперед, это случилось в конце первого тайма. Реннан превратил свой момент в гл.



"Александрия" спаслась от поражения на 53-й минуте. Отличился новичок команды Клаудио Спинелли. Для аргентинского нападающего это первый гол за этот клуб.



Украинская Премьер-лига



4-й тур



15 августа

Реннан, 45 + 3 - Спинелли, 53Нереализованный пенальти: Тавареш, 14