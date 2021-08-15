"Львов" и "Александрия" из-за нереализованного пенальти сыграли вничью в УПЛ
В 4-м туре чемпионата Украины по футболу "Львов" победил "Александрию"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Львов" имел шансы выйти вперед еще в самом начале встречи, но Альваро Тавареш не сумел реализовать пенальти. Львовяне все-таки вышли вперед, это случилось в конце первого тайма. Реннан превратил свой момент в гл.
"Александрия" спаслась от поражения на 53-й минуте. Отличился новичок команды Клаудио Спинелли. Для аргентинского нападающего это первый гол за этот клуб.
Украинская Премьер-лига
4-й тур
15 августа
Голы: Реннан, 45 + 3 - Спинелли, 53
Нереализованный пенальти: Тавареш, 14
- 13 августа в первом матче 4-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" победил харьковский "Металлист 1925".
- 14 августа в матче 4-го тура УПЛ черниговская "Десна" победила "Днепр-1" .
- Другой матч 4-го тура "Верес" - "Ворскла" закончился вничью.
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