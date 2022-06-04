Львов активно готовится к очному учебному процессу с 1 сентября, - депутат горсовета Гутник
Андриан Гутник, депутат Львовского городского совета рассказал, что сейчас городскими властями делается все для того, чтобы дети как львовян, так и переселенцев могли пойти с 1 сентября в первые классы
Об этом говорится в эфире Еспресо.
"Мы сейчас активно работаем над возобновлением с 1 сентября полноценного очного учебного процесса. Делаем все для того, чтобы дети как львовян, так и переселенцев могли пойти с 1 сентября в первые классы. Также много прорабатываются укрытия учебных заведений, чтобы они были безопасны для детей. Город и львовский бюджет берет на себя обеспечение детей книгами, планшетами, чтобы все дети одинаково себя чувствовали и получали образование" - отметил депутат горсовета.
Андриан Гутник отметил, что на Львовщине около 200 тысяч переселенцев, и они продолжают проживать в учебных заведениях, спортивных залах, поэтому строятся городки для переселенцев. Гутник выразил надежду, что к 1 сентября школы будут готовы встречать детей и давать полноценное образование.
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