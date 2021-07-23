Лужи розовой жидкости в Ривненской области: ГСЧС выяснила, что за вещество разлили в поле

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.



"Жидкость ярко-розового цвета, которая была обнаружена сегодня в Ривненской области - это префект - препарат для борьбы с вредителями. Действие препарата направлено на яйца и личинки вредителей, которые погибают после опрыскивания", - говорится в сообщении.



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Эксперты провели изучили воздуха вокруг участка и установили, что содержания опасных веществ в воздухе нет.



"Угрозы для людей нет", - говорится в сообщении.

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