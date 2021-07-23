Лужи розовой жидкости в Ривненской области: ГСЧС выяснила, что за вещество разлили в поле
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям назвала вещество, которое образовало розовые лужи в Ривненской области
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.
"Жидкость ярко-розового цвета, которая была обнаружена сегодня в Ривненской области - это префект - препарат для борьбы с вредителями. Действие препарата направлено на яйца и личинки вредителей, которые погибают после опрыскивания", - говорится в сообщении.
Читайте также: На Ривненщине обнаружили лужи с розовой водой: ГСЧС проверяет происхождение
Эксперты провели изучили воздуха вокруг участка и установили, что содержания опасных веществ в воздухе нет.
"Угрозы для людей нет", - говорится в сообщении.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.96
Покупка 26.96Продажа 27.21
-
EUR
Покупка 31.7Продажа 32.11
- Актуальное
- Важное