Об этом сообщает Еспресо.TV.

Гребля

Людмила Лузан завоевала серебряную медаль в гребле на каноэ-одиночке. Украинка показала второй результат на олимпийской дистанции – 200 метров.

Это вторая медаль Лузан на Европейских играх. В первый день она добыла в борьбе золото в паре с Валерией Теретой (каноэ-двойка, 500 метров).

Экипаж байдарки-четверки завоевал серебро на дистанции 500 м. Второй результат на ЕИ показали украинцы Дмитрий Даниленко, Олег Кухарик, Игорь Трунов и Иван Семыкин.

Сколько медалей Украина завоевала 22 июня

В первый день ЕИ-2023 Украина получила шесть медалей. Два золота наша сборная выиграла в гребле на байдарках и каноэ. Людмила Лузан и Валерия Терета победили на дистанции 500 м на каноэ-двойке. Олег Кухарик и Игорь Трунов выиграли на байдарке-двойке на 500 метров.

Каратистка Анжелика Терлюга завоевала золото в категории до 55 кг, а Никита Филиппов получил бронзу в весе до 60 кг.

Алексей Середа, Ксения Байло, Данило Коновалов и Анна Письменская стали первыми в смешанных командных соревнованиях по прыжкам в воду.

Елена Костевич завоевала бронзу в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

Сборная Украины с 4 золотыми и 2 бронзовыми медалями завоевала лидерство в общем медальном зачете. Второй с 3 золотыми, 4 серебряными и 1 бронзовой наградой идет Испания. Третью позицию занимает Польша (3-1-2).

Что такое Европейские игры

Европейские игры — это континентальные мультиспортивные соревнования, отборочные к Олимпиаде-2024. В Кракове атлеты выступают в 28 видах спорта и разыграют 253 комплекта медалей. ЕИ проходят третий раз в истории - в 2015 году они прошли в Баку, а в 2019 - в Минске.

Европейские игры продлятся в Кракове до 2 июля.