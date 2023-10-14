Лувр в Париже закрывается из-за опасений нападения исламистов
Пресс-служба Лувра объявила о закрытии музея на сутки из соображений безопасности после вооруженного нападения исламистов в северо-восточном городке Аррас
Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Французский музей Лувр в Париже закрывается "из соображений безопасности", поскольку Франция находится в состоянии повышенной готовности после вооруженного нападения исламистов в северо-восточном городке Аррас.
"Лувр получил письменное уведомление о том, что существует риск для музея и его посетителей, - сообщила пресс-секретарь музея после объявления о закрытии в социальных сетях. - Мы решили... эвакуироваться и закрыть его на день, пока мы проводим необходимые проверки".
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