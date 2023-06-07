Лувр примет на хранение 16 произведений искусства из Украины
Лувр примет на временное хранение 16 произведений искусства из Украины, среди которых драгоценные 1500-летние византийские иконы из киевского музея
Об этом директор музея Лоранс де Кар сказала в комментарии AFP.
"С начала войны, как и другие музеи, мы были обеспокоены тем, как мы можем поддержать наших украинских коллег. Осенью, столкнувшись с обострением конфликта, решили помочь с этим спасением, – сказала Лоранс де Кар. – Это немного в море печали и разорения, но это символ"
Она сказала, что Лувр особенно обеспокоен рисками воровства и незаконного обращения произведений искусства и реликвий, если они останутся в Украине.
Операцию по спасению 16 избранных работ поддержал Международный альянс по защите наследия в зонах конфликта. Среди работ, охраняемых Лувром, – пять византийских икон из Музея Богдана и Варвары Ханенко, которые будут экспонировать в Париже с 14 июня по 6 ноября. Четыре иконы датируются 6-м и 7-м веками, а пятая – конца 13 или начала 14 века.
Выставка византийских икон под названием "У источников священного образа" станет прообразом открытия в 2027 году нового отдела византийского искусства и восточного христианства Лувра.
Еще 11 работ, "одних из самых знаковых и хрупких" из украинской коллекции, будут хранить в резервах Лувра, "пока ситуация не изменится к лучшему", - добавила Лоранс де Кар.
Она рассказала, что общалась с украинской делегацией, включая руководителя музея Ханенко, в октябре 222 года, когда, по данным ЮНЕСКО, в Украине было повреждено в результате 240 культурных объектов. Ранее в тот же месяц ракета упала неподалеку от музея Ханенко, в здании вылетели окна. Большинство работ переместили в хранилище музея, но там находятся под угрозой колебаний температуры, вызванных отключением электроэнергии.
- В реестре Министерства культуры Украины было зарегистрировано 468 поврежденных или разрушенных объектов культуры, в том числе 35 музеев. По состоянию на 31 мая 2023 года ЮНЕСКО подтвердило, что с момента полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года повреждено 258 культурных объектов: 111 культовых сооружений, 22 музея, 93 исторических и/или художественных зданий, 19 памятников, архив
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