Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Луценко видел Украину. И потому не мог не пойти на фронт
OPINION

Луценко видел Украину. И потому не мог не пойти на фронт

5 июля, 2023 среда
22:16
Мнение Николай Княжицкий

Из-за онкологии Луценко демобилизовался. Эту часть своей жизни после полномасштабного вторжения живет он смело и преданно, ибо знает цену жизни. Читать примитивный хейт сейчас мне не удивительно. Удивительно, что хейтеры не знают, что творят и пишут

Когда началось полномасштабное вторжение, депутаты "Европейской Солидарности" остались в Киеве. Там же я видел и многих коллег из других фракций: вместе стояли в очереди за оружием, встречались на блокпостах. Большинство из нас было с подразделениями терробороны, которые формировались на наших глазах. И сейчас вспоминаю, как директор одного из национальных музеев привезла нам два собственных пикапа. Рашисты тогда стояли под Киевом и убивали людей в Буче и в Ирпене. Помню, как звонил в Музей Второй Мировой и договаривался о музейных танках, которые должны были стоять на въездах в Киев для отпугивания орков. Тогда же увидел в терробороне и Юрия Луценко.

Юрій Луценко

Фото: facebook-страница Ирины Луценко

Он пришел и готов был воевать. И воевал. После поражения рашистов под Киевом нам, депутатам, чтобы подписать контракт и продолжить служить в ВСУ по закону, нужно слагать полномочия. А Юра не депутат. Был у него, правда, рак, но Юра с ним боролся и воевал как с рашистами. И побеждал. Да, с онкологией и уехал на фронт, потому что никаких медосмотров тогда не было. Юра не мог не уехать. Он в прошлом практический политик с кучей грехов, как каждый из нас. Но главное – Луценко патриот, гражданин и интеллектуал.

Когда Юра был в тюрьме, основатель УКУ Митрополит Борис Гудзяк писал ему в письме:

"Вы выбрали непростой путь. Об этом будет писать история. Вам приходится интенсивно переживать основные вещи. Тюрьма, парадоксально, открывает орлиную перспективу на жизнь. Лукавил бы, если бы сказал, что хочу быть на Вашем месте. Но не просто интересно, но и жизнеспособно мне , и думаю, многим, уважающим Ваше терпение и Вашу жертву, узнать, что Вы с этой перспективы видите".

Борис Ґудзяк

Фото: УКУ


Юра видел Украину. И потому не пойти на фронт не мог. Из-за онкологии Луценко демобилизовался. Эту часть своей жизни после полномасштабного вторжения живет он смело и преданно, ибо знает цену жизни. Читать примитивный хейт сейчас мне не удивительно. Удивительно, что хейтеры не знают, что творят и пишут.

Источник

Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Статьи
Новости
Николай Княжицкий
Война с Россией
Читайте также:
4 июля, 2023 вторник
Один из лучших военных командиров: Залужный назначил нового главу Одесского ТЦК
ЗСУ
5 июля, 2023 среда
Текущие темпы контрнаступления ВСУ не указывают на то, что ситуация на фронте зашла в тупик, - американские аналитики
4 июля, 2023 вторник
Если Украине не предложат членство в НАТО – это станет ошибкой, – экс-президент Литвы Грибаускайте
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.67
    Покупка 36.67
    Продажа 37.39
  • EUR
    Покупка 40.22
    Продажа 41.16
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
5 июля
23:49
Украина разгромно уступила Испании в полуфинале молодежного Евро-2023
23:33
На трех белорусских полигонах ликвидировали лагеря российских призывников – спутниковые снимки
23:12
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 5 июля
22:50
Обновлено
Во временно оккупированной Макеевке раздались взрывы. Возник пожар
22:47
Президент ПСЖ поставил Мбаппе жесткий ультиматум
22:30
В Нацгвардии начато служебное расследование по факту взрыва в Шевченковском суде Киева
22:21
В Днепре раздался взрыв. Воздушные силы предупредили об угрозе удара российских дронов
22:07
Елизавета Цуркова
В Ираке группировка "Катаиб Хезболла" взяла в заложники гражданку РФ и Израиля
21:57
Враг в Бахмуте оказался в западне, – Маляр
21:36
Россия запустила фейк, будто в Украине мобилизуют беременных
21:25
Обновлено
Российская армия обстреляла Белозерку в Херсонской области: погиб мужчина, среди раненых - 10-летний мальчик
21:16
У местных властей есть ресурс на укрытия, они отвечают за их готовность, – Зеленский
21:04
Англия разгромила Израиль и вышла в финал молодежного ЧЕ по футболу
20:59
В Украине не будут повышать налогов до конца войны, – Шмыгаль
20:57
Обновлено
В Шевченковском суде Киева прогремел взрыв. Погиб подозреваемый, ранены двое правоохранителей
20:51
Инфографика
Испания – Украина: стартовый состав нашей молодежки на полуфинал молодежного ЧЕ по футболу
20:34
Реальные истории партизан: вышел первый выпуск "Спротив Коміксу", созданного с помощью ИИ
20:14
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Успех ВСУ возле Клищиевки. РФ перебрасывает резервы на Бахмутское направление. Колонка Сергея Згурца
20:06
Альфа Страхование и ЮНС-Холдинг: Зеленский ввел в действие санкции против 18 юрлиц, связанных с РФ
20:06
OPINION
Медведев закусывает манифестами
19:53
Обзор
Победные новости 497-го дня войны: "эдельвейсы" отбили ряд территорий под Бахмутом, за неделю упокоился уже второй соратник Кадырова, раненный в Украине
19:52
Бурный трафик ChatGPT от OpenAI в июне впервые упал, - аналитики
19:44
Уимблдон: украинка Костюк победила восьмую ракетку мира на старте турнира
19:26
Грозы, шквалы и ливни или жара до +37 °C: синоптик Наталья Диденко о погоде на 6 июля
19:09
Потеряли почти половину боеспособности: Британия оценила потери РФ в войне против Украины
19:02
ВСУ уничтожили 2 российских средства ПВО, склад боеприпасов и пункт управления, - сводка Генштаба
18:57
Военные применяют на фронте козацкие тактики боя - комбат 20-го ОБСН "Украина"
18:07
Бывший тренер "Барселоны" возглавил ПСЖ
18:07
Оккупанты уничтожают туристическую инфраструктуру юга Украины: что известно о Кирилловке
18:03
OPINION
О личностности украинской политики
18:02
Киевская блогер получила год испытательного срока за съемку работы ПВО
17:53
электроэнергия
Укрэнерго опубликовало рекомендации по экономии потребления электроэнергии в летнюю жару
17:52
Купили чай - задонатили на беспилотник: Армия дронов запускает благотворительную инициативу с Укрзализныцей и Gemini
17:51
"Мария рисует": в столичном Украинском доме представят 100 неизвестных произведений Примаченко
17:49
Эксклюзив
Россиянам нужно отправить на юг еще 300-350 тыс. резервов, а они не могут собрать 100 тыс. в месяц, - военный эксперт Коваленко
17:43
Эксклюзив
НАТО
Сейчас власть должна находиться в Вильнюсе, - нардеп Синютка
17:42
ЦРУ
ЦРУ помогает Украине в войне с РФ, но американские солдаты не участвуют в боевых действиях, — Newsweek
17:34
Россия сорвала поставки вертолетов Ми-171 в Бенин из-за войны в Украине, - СМИ
17:33
На фестивале "Протасов Яр" покажут фильм-очерк о погибшем под Изюмом разведчике Романе Ратушном
17:31
Зеленский провел разговор с президентом Гвинеи-Бисау: обсудили деструктивное влияние вагнеровцев в Африке
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV