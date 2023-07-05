Николай Княжицкий

Когда началось полномасштабное вторжение, депутаты "Европейской Солидарности" остались в Киеве. Там же я видел и многих коллег из других фракций: вместе стояли в очереди за оружием, встречались на блокпостах. Большинство из нас было с подразделениями терробороны, которые формировались на наших глазах. И сейчас вспоминаю, как директор одного из национальных музеев привезла нам два собственных пикапа. Рашисты тогда стояли под Киевом и убивали людей в Буче и в Ирпене. Помню, как звонил в Музей Второй Мировой и договаривался о музейных танках, которые должны были стоять на въездах в Киев для отпугивания орков. Тогда же увидел в терробороне и Юрия Луценко.

Фото: facebook-страница Ирины Луценко

Он пришел и готов был воевать. И воевал. После поражения рашистов под Киевом нам, депутатам, чтобы подписать контракт и продолжить служить в ВСУ по закону, нужно слагать полномочия. А Юра не депутат. Был у него, правда, рак, но Юра с ним боролся и воевал как с рашистами. И побеждал. Да, с онкологией и уехал на фронт, потому что никаких медосмотров тогда не было. Юра не мог не уехать. Он в прошлом практический политик с кучей грехов, как каждый из нас. Но главное – Луценко патриот, гражданин и интеллектуал.

Когда Юра был в тюрьме, основатель УКУ Митрополит Борис Гудзяк писал ему в письме:

"Вы выбрали непростой путь. Об этом будет писать история. Вам приходится интенсивно переживать основные вещи. Тюрьма, парадоксально, открывает орлиную перспективу на жизнь. Лукавил бы, если бы сказал, что хочу быть на Вашем месте. Но не просто интересно, но и жизнеспособно мне , и думаю, многим, уважающим Ваше терпение и Вашу жертву, узнать, что Вы с этой перспективы видите".

Фото: УКУ

Юра видел Украину. И потому не пойти на фронт не мог. Из-за онкологии Луценко демобилизовался. Эту часть своей жизни после полномасштабного вторжения живет он смело и преданно, ибо знает цену жизни. Читать примитивный хейт сейчас мне не удивительно. Удивительно, что хейтеры не знают, что творят и пишут.

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Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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