Луценко о команде Зеленского: "Поймите: они не клоуны !!!"

Об этом Луценко написал в Facebook.



"Арахамия жалеет, что нельзя шантажировать мир ядерным оружием. Арестович предлагает переименовать страну в Русь-Украина. Данилов считает правильным перейти на латиницу Зеленский хочет провести в Карпатах зимнюю Олимпиаду. Стеб умных людей над этой клоунадой уже напрягает. Поймите: они не клоуны! !! Клоуны не могли бы договориться со всеми олигархами и взять под контроль основные средства массовой информации, где вообще нет никаких негативных фактов, наполняющих нашу жизнь. Клоуны не могли бы взять под контроль все силовые органы, которые прощают все своим вплоть до убийства в ДТП или хищения в чрезвычайных размерах властной командой и уничтожают по ложным уголовными производствами любого, кто выступает против нынешней власти. Это не клоуны. Это люди, которые нашли технологию ", - написал Луценко.



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Экс-генпрокурор назвал подобные идеи "маразматическими", а действующую власть обвинил в хищениях и уничтожении государства.



"Они дурачаться для вас, выдвигая совершенно маразматические идеи, чтобы прикрыть то, как они воруют и уничтожают государство. Бла-бла. И все стебутся над латиницей, а тема вагнергейта отошла в позавчерашний. Бла-бла. И еще дтп очередного пьяного слуги народа забылось. Бла-бла. И вместо выяснения, где делись субсидии на отопление все говорят об Олимпиаде. И еще важно: клоуны - невменяемые. В нашей традиции прощать все блаженным и городским дурачкам. Хотя голливудские фильмы правильно нас учат, что самые страшные персонажи прячутся именно за масками клоунов ", - добавил Луценко.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в ОПГ работают над тем, чтобы переименовать Украину.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина для защиты от России надо перейти на латиницу.