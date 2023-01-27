Лунный календарь на 2023 год
Если вас интересует актуальный календарь на 2023 год, тогда вам к нам. Продолжительность синодического месяца S = 29,53059 суток. Что такое синодический месяц? Это средний период обращения Луны вокруг нашей планеты Земля. Люди, верящие в мистическую магию Луны и прогнозирующие соответствующие действия и события в своей жизни, пользуются Лунным календарем
Январь
07 число, 01:07 - Полнолуние
15 число, 04:10 – Последняя четверть
21 число, 22:53 - Молодой месяц
28 число, 17:18 – Первая четверть
Февраль
05 число, 20:28 - Полнолуние
13 число, 18:00 – Последняя четверть
20 число, 09:05 - Молодой месяц
27 число, 10:05 – Первая четверть
Март
07 число, 14:40 – Полнолуние
15 число, 04:08 – Последняя четверть
21 число, 19:23 – Молодой месяц
29 число, 05:32 – Первая четверть
Апрель
06 число, 07:34 – Полнолуние
13 число, 12:11 – Последняя четверть
20 число, 07:12 - Молодой месяц
28 число, 00:19 – Первая четверть
Май
05 число, 20:34 – Полнолуние
12 число, 17:28 – Последняя четверть
19 число, 18:53 – Молодой месяц
27 число, 18:22 – Первая четверть
Июнь
04 число, 06:41 – Полнолуние
10 число, 22:31 – Последняя четверть
18 число, 07:37 – Молодой месяц
26 число, 10:49 – Первая четверть
Июль
03 число, 14:38 – Полнолуние
10 число, 04:47 – Последняя четверть
17 число, 21:31 – Молодой месяц
26 число, 01:06 – Первая четверть
Август
01 число, 21:31 – Полнолуние
08 число, 13:28 – Последняя четверть
16 число, 12:38 - Молодой месяц
24 число, 12:57 – Первая четверть
31 число, 04:35 – Полнолуние
Сентябрь
07 число, 01:21 – Последняя четверть
15 число, 04:39 - Молодой месяц
22 число, 22:31 – Первая четверть
29 число, 12:57 – Полнолуние
Октябрь
06 число, 16:47 – Последняя четверть
14 число, 20:55 - Молодой месяц
22 число, 06:29 – Первая четверть
28 число, 23:24 – Полнолуние
Ноябрь
05 число, 10:36 – Последняя четверть
13 число, 11:27 – Молодой месяц
20 число, 12:49 – Первая четверть
27 число, 11:16 – Полнолуние
Декабрь
05 число, 07:49 – Последняя четверть
13 число, 01:32 - Молодой месяц
19 число, 20:39 – Первая четверть
27 число, 02:33 - Полнолуние
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