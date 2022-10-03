Лунин впервые в сезоне сыграл за "Реал" и допустил результативную ошибку
Украинский голкипер Андрей Лунин Андрей Лунин сыграл за "Реал" в матче чемпионата Испании против "Осасуны" и стал виновником пропущенного гола
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 50-й минуте матча против "Осасуны", Лунин далеко вышел из ворот и позволил Кике опрокинуть мяч себе за спину в сетку.
За "Реал" на 42-й минуте забил Винисиус Жуниор. Мадридцы с 78-й минуты играли в большинстве после удаления Давида Гарсии, однако воспользоваться численным преимуществом не смогли. На 79-й минуте форвард "Реала" Карим Бензема не реализовал пенальти.
"Реал" сыграл с "Осасуной" вничью 1:1 и с 19 очками делит лидерство с "Барселоной". "Осасуна" с 13 пунктами – шестая.
Чемпионат Испании
7-й тур
2 октября
"Реал" - "Осасуна" 1:1
Голы : Винисиус Жуниор, 42 - Кике, 50
Удаление : Гарсия, 78 ("Осасуна")
На 79-й минуте Бензема ("Реал") не реализовал пенальти
- 23 сентября стало известно, что мюнхенская "Бавария" интересуется Андреем Луниным.
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