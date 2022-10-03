Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 50-й минуте матча против "Осасуны", Лунин далеко вышел из ворот и позволил Кике опрокинуть мяч себе за спину в сетку.

За "Реал" на 42-й минуте забил Винисиус Жуниор. Мадридцы с 78-й минуты играли в большинстве после удаления Давида Гарсии, однако воспользоваться численным преимуществом не смогли. На 79-й минуте форвард "Реала" Карим Бензема не реализовал пенальти.

"Реал" сыграл с "Осасуной" вничью 1:1 и с 19 очками делит лидерство с "Барселоной". "Осасуна" с 13 пунктами – шестая.

Чемпионат Испании

7-й тур

2 октября

"Реал" - "Осасуна" 1:1

Голы : Винисиус Жуниор, 42 - Кике, 50

Удаление : Гарсия, 78 ("Осасуна")

На 79-й минуте Бензема ("Реал") не реализовал пенальти

23 сентября стало известно, что мюнхенская "Бавария" интересуется Андреем Луниным.

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