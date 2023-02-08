Лунин сыграет за "Реал" в финале клубного ЧМ, для этого нужно победить "Аль-Ахли"

Об этом сообщает Relevo .

Сегодня, 8 февраля, мадридский "Реал" сыграет "Аль-Ахли" в полуфинале клубного ЧМ. Тибо Куртуа гарантированно пропустит этот матч.

В отсутствие бельгийца ворота "Реала", вероятно, будет защищать Андрей Лунин, который является вторым номером команды. Это касается и финального матча, если "Реал" туда выйдет.

В клубе решили не рисковать Куртуа, поскольку возможное участие в турнире может усугубить повреждение мышцы бедра. Бельгийского голкипера планируют исключить из заявки команды на ЧМ.

Куртуа травмировался 5 февраля на разминке перед матчем чемпионата Испании против "Мальорки", а его в воротах заменил Лунин. "Реал" потерпел поражение со счетом 0:1.

В общей сложности украинец в нынешнем сезоне провел за "Реал" 8 матчей в разных турнирах и пропустил 5 голов.

Мадридцы в полуфинале клубного ЧМ в Марокко сыграют с "Аль-Ахли" из Египта. Матч состоится 8 февраля. Начало в 21:00.