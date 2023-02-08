Лунин сыграет за "Реал" в финале клубного ЧМ, для этого нужно победить "Аль-Ахли"
Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа в любом случае не сыграет в финале клубного чемпионата мира по футболу
Об этом сообщает Relevo .
Сегодня, 8 февраля, мадридский "Реал" сыграет "Аль-Ахли" в полуфинале клубного ЧМ. Тибо Куртуа гарантированно пропустит этот матч.
В отсутствие бельгийца ворота "Реала", вероятно, будет защищать Андрей Лунин, который является вторым номером команды. Это касается и финального матча, если "Реал" туда выйдет.
В клубе решили не рисковать Куртуа, поскольку возможное участие в турнире может усугубить повреждение мышцы бедра. Бельгийского голкипера планируют исключить из заявки команды на ЧМ.
Куртуа травмировался 5 февраля на разминке перед матчем чемпионата Испании против "Мальорки", а его в воротах заменил Лунин. "Реал" потерпел поражение со счетом 0:1.
В общей сложности украинец в нынешнем сезоне провел за "Реал" 8 матчей в разных турнирах и пропустил 5 голов.
Мадридцы в полуфинале клубного ЧМ в Марокко сыграют с "Аль-Ахли" из Египта. Матч состоится 8 февраля. Начало в 21:00.
- 5 февраля стало известно, что в полуфинале клубного чемпионата мира "Реал" сыграет с "Аль-Ахли" .
- 7 февраля в первом полуфинале "Фламенго" проиграл "Аль-Хилялю".
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