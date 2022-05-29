Лунин стал третьим украинцем, выигравшим ЛЧ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После победы над "Ливерпулем" (1:0) 23-летний Лунин из "Реала" стал третьим украинцем, которому удалось выиграть Лигу чемпионов.

Голкипер повторил достижения экс-форварда "Милана" Андрея Шевченка (сезон 2002/2003) и экс-полузащитника "Баварии" Анатолия Тимощука (сезон 2012/2013).

Лунин в "Реале":

23-летний Андрей Лунин в этом сезоне впервые сыграл за мадридцев в чемпионате Испании с момента перехода в "королевский" клуб в 2018 году. На счету украинца по два матча в Ла Лиге и Кубке Испании. В Лиге чемпионов он не сыграл.

Украинец также провел период карьеры в аренде у испанских "Леганеси", "Вальядолиди" и "Овьедо".

30 апреля Андрей Лунин стал чемпионом Испании в составе мадридского "Реала".

9 мая украинский голкипер впервые сыграл за мадридский "Реал" в чемпионате Испании

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