Лунин пропустил гол, но помог "Реалу" выйти в четвертьфинал Кубка Испании
В 1/8 финала Кубка Испании по футболу мадридский "Реал" победил в гостях "Эльче"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Основное время матча истекло со счетом 0:0 и командам пришлось выявлять сильнейшего в овертайме. Первыми забили игроки "Эльче". Голом, поразившим ворота Андрея Лунина, отличился Гонсало Верду.
"Реал" же не растерялся и на классе забил сопернику два мяча. Отличились Иско и Эден Азар. Перед этим Марсело получил красную карточку и оставил "королевский" клуб в меньшинстве.
Удаление оформил и игрок "Эльче" Пере Милья, покинувший поле на последних секундах встречи.
23 января "Реал" и "Эльче". сыграют снова, но уже в рамках чемпионата Испании.
22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" в 2018 году с "Зари", но с тех пор сыграл за команду всего 3 матча. Украинский вратарь выступал в аренде у испанских "Леганеси", "Вальядолиди" и "Овьедо".Кубок Испании
1/8 финала
20 января
"Эльче" – "Реал" 1:2
Голы: Верду, 103 – Иско, 108, Азар, 115
Удаление: Милья, 120+2 - Марсело, 102
- 10 января стало известно, что Андрей Лунин попал в сферу интересов "Аякса" .
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