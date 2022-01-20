Лунин пропустил гол, но помог "Реалу" выйти в четвертьфинал Кубка Испании

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Основное время матча истекло со счетом 0:0 и командам пришлось выявлять сильнейшего в овертайме. Первыми забили игроки "Эльче". Голом, поразившим ворота Андрея Лунина, отличился Гонсало Верду.



"Реал" же не растерялся и на классе забил сопернику два мяча. Отличились Иско и Эден Азар. Перед этим Марсело получил красную карточку и оставил "королевский" клуб в меньшинстве.



Удаление оформил и игрок "Эльче" Пере Милья, покинувший поле на последних секундах встречи.

23 января "Реал" и "Эльче". сыграют снова, но уже в рамках чемпионата Испании.

22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" в 2018 году с "Зари", но с тех пор сыграл за команду всего 3 матча. Украинский вратарь выступал в аренде у испанских "Леганеси", "Вальядолиди" и "Овьедо".

10 января стало известно, что Андрей Лунин попал в сферу интересов "Аякса" .

1/8 финала20 январяВерду, 103 – Иско, 108, Азар, 115Удаление: Милья, 120+2 - Марсело, 102