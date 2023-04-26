Лунин пропустил 4 гола в матче "Жирона" - "Реал" в Ла Лиге: Цыганков без результативных действий

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился поражением "Реала" со счётом 4:2. Покер за "Жирону" оформил Валентин Кастельянос, аргентинец стал первым игроком в 21 веке, забившим мадридцам 4 гола в одном матче.

За "Реал" сегодня отличились Винисиус Жуниор и Лукас Васкес. Весь матч в воротах провел украинец Андрей Лунин.

Виктор Цыганков сыграл за "Жирону" 72 минуты, но результативными действиями не отличился.

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" занимает второе место и за 7 матчей до конца чемпионата отстает от "Барселоны" на 11 очков.

"Жирона" поднялась на девятую строчку. В еврокубковую зону всего 6 баллов.

Ла Лига

31-й тур

26 апреля

"Жирона" – "Реал" 4:2

Голы: Кастельянос, 12, 24, 46, 62 – В. Жуниор, 34, Васкес, 85