Лунин пропустил 4 гола в матче "Жирона" - "Реал" в Ла Лиге: Цыганков без результативных действий
В 31-м туре чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" сенсационно уступил "Жирони" в украинском дерби
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился поражением "Реала" со счётом 4:2. Покер за "Жирону" оформил Валентин Кастельянос, аргентинец стал первым игроком в 21 веке, забившим мадридцам 4 гола в одном матче.
За "Реал" сегодня отличились Винисиус Жуниор и Лукас Васкес. Весь матч в воротах провел украинец Андрей Лунин.
Виктор Цыганков сыграл за "Жирону" 72 минуты, но результативными действиями не отличился.
В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" занимает второе место и за 7 матчей до конца чемпионата отстает от "Барселоны" на 11 очков.
"Жирона" поднялась на девятую строчку. В еврокубковую зону всего 6 баллов.
Ла Лига
31-й тур
26 апреля
"Жирона" – "Реал" 4:2
Голы: Кастельянос, 12, 24, 46, 62 – В. Жуниор, 34, Васкес, 85
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