Лунин прокомментировал спасение "Реала" от поражения в матче с "Шахтером"
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин заявил, что мадридцы заслужили забитый гол в игре Лиги чемпиона против "Шахтера"
Об этом сообщает Tribuna.com .
"На гол мы точно наиграли, а на какой минуте мы его забили – это другой вопрос. В каждом матче мы играем на победу. Сегодня нам нужны были 3 очка, чтобы обеспечить выход из группы", - сказал Лунин после матча, в котором он защищал ворота "Реала", который спасся от поражения в компенсированное время и свел игру вничью 1:1.
Украинец, проведший в нынешнем сезоне за "Реал" четвертый матч, заверил, что пытается воспользоваться каждым шансом, который ему дает главный тренер мадридцев Карло Анчелотти.
"Пытаюсь использовать все матчи, в которых мне пришлось сыграть. Надеюсь, придется сыграть еще, чтобы доказать, что я достоин находиться в этом клубе", – отметил Лунин.
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- Главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич заявил , что возглавляющий "Реал" Карло Анчелотти признал, что мадридцы не заслуживали ничьей в матче Лиги чемпионов.
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