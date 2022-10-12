Об этом сообщает Tribuna.com .

"На гол мы точно наиграли, а на какой минуте мы его забили – это другой вопрос. В каждом матче мы играем на победу. Сегодня нам нужны были 3 очка, чтобы обеспечить выход из группы", - сказал Лунин после матча, в котором он защищал ворота "Реала", который спасся от поражения в компенсированное время и свел игру вничью 1:1.

Украинец, проведший в нынешнем сезоне за "Реал" четвертый матч, заверил, что пытается воспользоваться каждым шансом, который ему дает главный тренер мадридцев Карло Анчелотти.

"Пытаюсь использовать все матчи, в которых мне пришлось сыграть. Надеюсь, придется сыграть еще, чтобы доказать, что я достоин находиться в этом клубе", – отметил Лунин.

11 октября "Шахтер" сыграл вничью с "Реалом" в 4 туре Лиги чемпионов.

Главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич заявил , что возглавляющий "Реал" Карло Анчелотти признал, что мадридцы не заслуживали ничьей в матче Лиги чемпионов.

УЕФА назвал лучшим футболистом матча 4-го тура Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Реалом" полузащитника украинского клуба Артема Бондаренко.

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