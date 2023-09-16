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Лунин принял решение покинуть "Реал", - СМИ

16 сентября, 2023 суббота
22:45
Спорт

Украинский голкипер Андрей Лунин принял решение покинуть мадридский "Реал"

Об этом сообщает Sport.ES.

По информации источника, Андрей Лунин больше не стремится оставаться в "Реале". По завершении этого сезона украинец покинет мадридский топ-клуб на правах свободного агента.

Контракт Андрея Лунина заканчивается летом 2024 года.

Травма Куртуа

Основной вратарь Тибо Куртуа травмировался на тренировке. По выводам медиков мадридского клуба, бельгиец получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

При подобных травмах срок восстановления обычно составляет около шести месяцев. Таким образом, в 2023 году Куртуа за "Реал" больше не сыграет.

Кепа Аррисабалага

Мадридский "Реал" арендовал у лондонского "Челси" Кэпу Аррисабагу. Мадридцы арендовали испанца на один сезон. Они пошли на такой шаг после тяжелой травмы основного вратаря – Тибо Куртуа. Дублером бельгийца был украинец Андрей Лунин.

26-летний испанец уже провел 2 матча за "Реал". Пропустил 1 мяч.

Андрей Лунин в "Реале"

По информации Marca, "Реал" этим летом был готов продать 24-летнего Андрея Лунина за 8 млн евро. На украинского вратаря есть спрос, хотя через год он может покинуть Мадрид бесплатно.

Действующий контракт голкипера с "Реалом" действует до лета 2024 года. В 2018 году Лунин перешел в мадридский клуб из луганской "Зари" за 8,5 млн евро.

В общей сложности Лунин сыграл за это время за "Реал" всего 19 матчей, большинство из которых в прошлом сезоне - 12. В них украинец пропустил 20 мячей, а 5 матча сыграл "на ноль".

В этом сезоне Лунин провел 2 матча. Один из них "на ноль", а против "Альмерии" украинец был признан одним из лучших на поле.

Сборная Украины
Андрей Лунин
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