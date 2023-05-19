Лунин принял решение о своем будущем в "Реале"

Об этом сообщает AS.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти провел встречу с президентом клуба Флорентино Пересом. Стороны обсудили планы клуба на летнее окно трансфера и определились с позициями, на которые нужно подписать новых игроков.

Мадридцы стремятся подписать форварда, двух полузащитников, крайних защитников, а также голкипера, готового быть дублером для Тибо Куртуа.

По информации источника, Андрей Лунин, являющийся сейчас вторым вратарем "Реала", сообщил руководству, что летом хочет покинуть команду. Причиной тому является желание украинца получать больше игрового времени.

Текущий контракт голкипера с "Реалом" действует до лета 2024 года. В 2018 году Лунин перешел в Ла Лигу из луганской "Зари" за 8,5 млн евро.

Всего за этот период Лунин провел 17 игр, большинство из которых в нынешнем сезоне (12). В этом сезоне Андрей Лунин пропустил 13 мячей, 4 матча сыграл "на ноль"