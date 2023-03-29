Лунин принял окончательное решение по поводу своего будущего в "Реале", - Marca

Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Андрей Лунин хочет получать регулярную игровую практику. 24-летний украинец хочет найти новую команду, где будет первым номером.

Действующий контракт голкипера с "Реалом" рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает Андрея Лунина в 5 млн евро.

В этом сезоне Лунин провел 11 матчей, из них 4 "на ноль". Украинский вратарь пропустил 9 голов.