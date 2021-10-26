Лунин после трех лет в "Реале" дебютирует за мадридцев в чемпионате Испании
Украинский голкипер Андрей Лунин может впервые сыграть за мадридский "Реал" в Ла Лиге 27 октября
Об этом сообщает Onda Cero .
По информации издания, главный тренер "Реала" Карло Анчелотти планирует предоставить отдых основному голкиперу команды бельгийцу Тибо Куртуа в матче 11-го тура чемпионата Испании против "Осасуны", который состоится 27 октября.
Куртуа получил небольшое повреждение в игре с "Барселоной" (2:1) и итальянский тренер не хочет рисковать его здоровьем.
Ожидается, что в воротах Тибо Куртуа заменит перешедший в мадридский клуб Андрей Лунин еще в 2018 году, однако не сыграл за "Реал" в чемпионате Испании ни одного матча. На счету украинца всего одна игра за "королевский клуб" в Кубке Испании.
В чемпионате Испании Лунин провел 5 матчей в сезоне 2018/19, когда играл в аренде за "Леганес".
- Напомним, 19 октября главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что Андрей Лунин останется в мадридском клубе .
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