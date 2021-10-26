Лунин после трех лет в "Реале" дебютирует за мадридцев в чемпионате Испании

Об этом сообщает Onda Cero .

По информации издания, главный тренер "Реала" Карло Анчелотти планирует предоставить отдых основному голкиперу команды бельгийцу Тибо Куртуа в матче 11-го тура чемпионата Испании против "Осасуны", который состоится 27 октября.

Куртуа получил небольшое повреждение в игре с "Барселоной" (2:1) и итальянский тренер не хочет рисковать его здоровьем.

Ожидается, что в воротах Тибо Куртуа заменит перешедший в мадридский клуб Андрей Лунин еще в 2018 году, однако не сыграл за "Реал" в чемпионате Испании ни одного матча. На счету украинца всего одна игра за "королевский клуб" в Кубке Испании.

В чемпионате Испании Лунин провел 5 матчей в сезоне 2018/19, когда играл в аренде за "Леганес".