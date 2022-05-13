Лунин получит еще один шанс в "Реале"

Об этом сообщает Marca.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заверил, что Лунин будет играть против "Кадиса" 15 мая.

"Все просто, Андрей сыграет с "Кадисом", а Куртуа потом с "Бетисом", – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Лунин сыграл за "Реал" в матче 35 тура Ла Лиги против "Атлетико" (0:1). Украинец пропустил на 40-й минуте гол от Янника Карраско, реализовавшего пенальти. После перерыва вратарь ликвидировал выход один на один и не позволил соперникам увеличить преимущество.

23-летний Андрей Лунин впервые сыграл за мадридцев в чемпионате Испании со времени перехода в "королевский" клуб в 2018 году. В этом сезоне он еще дважды выходил на поле в Кубке Испании. Украинец также выступал в аренде в испанских "Леганессе", "Вальядолиде" и "Овьедо".

30 апреля Андрей Лунин стал чемпионом Испании в составе мадридского "Реала".

9 мая украинский голкипер Андрей Лунин впервые сыграл за мадридский "Реал" в чемпионате Испании

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