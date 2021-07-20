Лунин получил в "Реале" капитанскую повязку

Фото с капитанской повязкой на руке Лунин опубликовал в Instagram.

В контрольной игре, которая проходила за "закрытыми дверями", Лунин вышел в стартовом составе вместе с еще шестью игроками основы - Начо, Альваро Одриосола, Марсело, Иско, Мартином Едегором и Лукасом Лукасом.

Украинец получил капитанскую повязку во втором тайме после замены Марсело.

Матч завершился вничью 1: 1.

8 июля стало известно, что Андрей Лунин останется в мадридском "Реале" на сезон 2021/22.

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