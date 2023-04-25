Лунин получил шанс сыграть за "Реал" против команды Цыганкова

Об этом сообщает официальный сайт "Реала" .

Тибо Куртуа не сыграет в матче 31-го тура чемпионата Испании против "Жироны". У бельгийца диагностировали гастроэнтерит и он не попал в заявку на игру.

Вероятно, его заменит украинец Андрей Лунин, в нынешнем сезоне защищавший ворота мадридцев, когда у Тибо Куртуа были проблемы со здоровьем. За "Жирону" выступает другой украинский футболист – Виктор Цыганков.

Лунин в нынешнем сезоне сыграл за "Реал" 11 матчей и пропустил 9 голов. На счету Цыганкова 11 игр, 3 мяча и 3 результативных передачи за "Жирону".

Матч "Жирона" – "Реал" начнется сегодня, 25 апреля, в 20:30.