Лунин получил шанс сыграть за "Реал" против команды Цыганкова
Андрей Лунин получил шанс сыграть против "Жироны", за которую выступает Виктор Цыганков, из-за болезни основного голкипера "Реала" Тибо Куртуа
Об этом сообщает официальный сайт "Реала" .
Тибо Куртуа не сыграет в матче 31-го тура чемпионата Испании против "Жироны". У бельгийца диагностировали гастроэнтерит и он не попал в заявку на игру.
Вероятно, его заменит украинец Андрей Лунин, в нынешнем сезоне защищавший ворота мадридцев, когда у Тибо Куртуа были проблемы со здоровьем. За "Жирону" выступает другой украинский футболист – Виктор Цыганков.
Лунин в нынешнем сезоне сыграл за "Реал" 11 матчей и пропустил 9 голов. На счету Цыганкова 11 игр, 3 мяча и 3 результативных передачи за "Жирону".
Матч "Жирона" – "Реал" начнется сегодня, 25 апреля, в 20:30.
- 29 марта стало известно, что Андрей Лунин, вероятнее всего, покинет "Реал" летом 2023 года.
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