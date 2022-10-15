Об этом сообщает Marca .

По словам главного тренера "Реала" Карло Анчелотти, основной голкипер мадридцев Тибо Куртуа не готов к матчу с самым принципиальным соперником.

"С Куртуа все хорошо. Это правда, что он в последнее время очень мало тренировался. Он пока не чувствует себя комфортно. Завтра он не сыграет. Посмотрим относительно среды или следующего воскресенья. Ему просто нужно тренироваться", - сказал Анчелотти.

Вероятно, Тибо Куртуа заменит украинец Андрей Лунин, защищавший ворота "Реала" во всех четырех октябрьских матчах.

11 октября Лунин сыграл за мадридцев в матче Лиге чемпионов, в котором "Шахтер" сыграл вничью с "Реалом" .

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